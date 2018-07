Berlin

Ferienzeit: Postkarten nach wie vor beliebt

21.07.2018, 09:19 Uhr | dpa

Postkarten werden in der Dresdner Altstadt zum Verkauf angeboten. Foto: Monika Skolimowska (Quelle: dpa)

Trotz moderner Kommunikationsmöglichkeiten über Whatsapp, Facebook und Co. erfreuen sich Postkarten in Brandenburg nach wie vor großer Beliebtheit. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. "Gerade in der Urlaubszeit, zu Weihnachten und zu Ostern sind sie beliebt. Dann ist Postkartenzeit", sagte eine Pressesprecherin der Deutschen Post. Für Brandenburgs Einzelhandel lohnt sich der Verkauf von Post- und Ansichtskarten nach wie vor, wie es beim Handelsverband Berlin-Brandenburg (HBB) heißt. "Das ist nach wie vor ein wachsender Markt", sagte ein Referent. Allerdings würden Karten zunehmend eher gesammelt als verschickt.