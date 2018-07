Köln

Fußgänger stirbt bei Unfall mit Tram

21.07.2018, 10:33 Uhr | dpa

Ein Fußgänger ist in Köln-Lindenthal von einer Straßenbahn überrollt und dabei tödlich verletzt worden. Der 44-Jährige wollte am Freitagabend die Tramgleise an einem Fußgängerüberweg am Äußeren Grüngürtel überqueren. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen der Polizei die herannahende Tram und wurde von ihr erfasst. Der Mann starb noch am Unfallort. Weitere Menschen wurden nicht verletzt.