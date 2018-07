Marienberg

Auto fährt gegen Baum: Fahrerin schwer verletzt

21.07.2018, 10:41 Uhr | dpa

Eine 37 Jahre alte Autofahrerin ist im Erzgebirgskreis gegen einen Baum gefahren und schwer verletzt worden. Sie sei am Freitagabend in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Samstag in Chemnitz mit. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Warum sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, war zunächst unklar.