Berlin

Wegen Schulden: Streit zwischen zwei Gruppen eskaliert

21.07.2018, 11:00 Uhr | dpa

In Berlin-Hermsdorf sind bei einem Streit zwischen zwei Gruppen zwei Männer im Alter von 30 und 43 Jahren mit einem Hammer und einer Eisenstange aufeinander losgegangen. Sie verletzten sich dabei gegenseitig leicht am Kopf, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Vermutlich sei es bei der Auseinandersetzung am Freitagabend vor einem Wohnhaus in der Heinsestraße um Schulden gegangen. Kurz vor dem Streit habe der 30-Jährige am Auto des 43-Jährigen mehrere Scheiben eingeschlagen sowie die Außenspiegel abgeschlagen. Die Gruppen hätten sich gekannt, eine wohne in dem Haus. Wie viele Personen sich an dem Abend stritten, konnte die Polizei nicht sagen. Elf Männer wurden festgenommen.