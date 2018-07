Peterswald

16-Jähriger stirbt bei Autounfall

21.07.2018, 12:07 Uhr | dpa

Zu schnell unterwegs: Ein 16-Jähriger ist bei einem Autounfall nahe Peterswald (Kreis Cochem-Zell) am Freitagabend ums Leben gekommen. Der 15 Jahre alte Beifahrer und der 22 Jahre alte Fahrer wurden schwer verletzt. Der Fahrer war ersten Ermittlungen zufolge zu schnell gefahren und mit dem Auto von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei in Simmern am Samstag berichtete.

Der Wagen überschlug sich in einer Böschung. Die drei Insassen wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten mit einer Rettungsschere aus dem Wrack befreit werden. Der 16-Jährige, der hinten gesessen hatte, starb noch an der Unfallstelle. Ob die Jugendlichen und der junge Fahrer angeschnallt waren, stand zunächst noch nicht fest. Die Bundesstraße 421 war anschließend mehrere Stunden ganz gesperrt.