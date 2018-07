Ludwigslust

10. Internationaler Wettbewerb für Kontrabass in MV

21.07.2018, 12:45 Uhr | dpa

Es ist nach Angaben der Veranstalter der weltweit einzige reine Kontrabass-Wettbewerb: Der 10. Internationale Johann-Matthias-Sperger-Wettbewerb beginnt an diesem Sonntag in Ludwigslust. 64 Kandidaten aus 25 Ländern seien eingeladen worden, sagte die Präsidentin der Internationalen Johann-Matthias-Sperger-Gesellschaft, Christine Hoock, am Samstag. Den drei Erstplatzierten winken Geldpreise in Höhe von insgesamt 15 500 Euro. Zudem werden Sonderpreise vergeben, darunter Konzertengagements bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, den Bad Reichenhaller Philharmonikern und dem Göttinger Symphonie Orchester. Johann Matthias Sperger (1750-1812) gilt als führender Kontrabassist seiner Zeit. Am Ludwigsluster Hof wirkte er 23 Jahre lang in der Hofkapelle des mecklenburgischen Herzogs.