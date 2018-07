Heringen (Werra)

Scheunenbrand in Großensee: Übergreifen auf Haus verhindert

21.07.2018, 15:32 Uhr | dpa

In Großensee (Wartburgkreis) hat die Feuerwehr bei einem nächtlichen Einsatz das Überspringen eines Brandes auf ein Wohnhaus verhindern können. Das Feuer war nach Mitternacht in einer Scheune ausgebrochen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Eine Produktionshalle brannte komplett aus. Menschen wurden nicht verletzt. Auch ein Nebengebäude brannte aus. Die Feuerwehren konnten den Brand nach Stunden löschen. Über die Brandursache und das Ausmaß des Schadens konnte die Polizei am Nachmittag noch keine Angaben machen - letzterer falle voraussichtlich aber höher aus. Die Kriminalpolizei ermittelt.