Hamburg

Investor und "Fan" Kühne: Der HSV "wird nicht vergehen"

21.07.2018, 15:43 Uhr | dpa

Investor Klaus-Michael Kühne will sich nach seinem Investitionsstopp beim Hamburger SV nicht vom Zweitligisten zurückziehen. Und er sagt dem norddeutschen Fußball-Zweitligisten eine bessere Zukunft voraus. "Ganz so düster, wie es immer dargestellt wird, ist es natürlich nicht. Meine rund 20-prozentige Beteiligung an der AG ist nicht gerade besonders stabil, aber der HSV ist eine Institution, die wird nicht vergehen und die wird auch wieder bessere Zeiten erleben", sagte der 81 Jahre alte Milliardär in einem Interview der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag).