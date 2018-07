Leipzig

Preisträger im Internationalen Bach-Wettbewerb geehrt

21.07.2018, 16:12 Uhr | dpa

Die diesjährigen Preisträger im Internationalen Johann-Sebastian-Bach-Wettbewerb in Leipzig stehen fest. Sie sind am Samstag bei einem Festakt im Alten Rathaus geehrt worden. Im Fach Klavier gewann Rachel Naomi Kudo (USA). Arash Rokni (Iran) und Jonathan Ferrucci (Australien/Italien) belegen den zweiten und den dritten Platz, wie das Bach-Archiv Leipzig mitteilte.

Bei den Cembalisten gewann Avinoam Shalev (Israel) vor Andrew Rosenblum (USA) und Anastasia Antonova (Russland). Den ersten Preis im Fach Violine/Barockvioline erspielte sich Maria Włoszczowska, (Violine/Polen), der zweite Preis wurde an die Violinistin Maia Cabeza (USA/Kanada) vergeben, der dritte an die

Barockviolinistin Hed Yaron Meyerson (Deutschland/Israel).



Die Hauptpreise in den drei Fächern sind mit jeweils 10 000 Euro, die zweiten Preise mit je 7500 und die dritten Preise mit 5000 Euro dotiert. In den vergangenen zehn Tagen hatten 105 Nachwuchsmusiker aus 34 Ländern in dem Wettbewerb gekämpft.

Der Barock-Komponist Johann Sebastian Bach (1685-1750) lebte fast drei Jahrzehnte in Leipzig. Unter anderem leitete er den Thomanerchor als Kantor.