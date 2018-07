Berlin

Polizist außer Dienst erwischt Taschendiebe

21.07.2018, 17:16 Uhr | dpa

Ein Polizist außer Dienst hat in einem der Zug der S-Bahnlinie 7 in Friedrichshain zwei Diebe beim Stehlen erwischt. Beim Fluchtversuch verletzten die Männer im Alter von 20 und 35 Jahren den Beamten am Samstagmorgen leicht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach sollen die beiden versucht haben, einem schlafenden Fahrgast das Handy aus Hosentasche zu ziehen. Der Beamte habe die beiden darauf hin angesprochen und Verstärkung gerufen. Am Ostbahnhof wollten die Männer sich den Angaben zufolge an dem in der Tür stehenden Polizisten vorbeidrängeln, wobei sie ihn kratzten und ihm gegen den Oberkörper stießen. Bundespolizisten nahmen sie schließlich fest.