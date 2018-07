Offenbach am Main

Fischer legt Netz für Offenbacher "Problemwels" aus

21.07.2018, 17:24 Uhr | dpa

Mit einem Riesennetz hat ein Berufsfischer am Samstag in Offenbach den Versuch begonnen, den sogenannten "Problemwels" zu fangen. Der etwa 1,50 Meter große Fisch sorgt seit Wochen als "Küken-Killer" für Aufregung. Das Netz wurde im Zick-Zack im See ausgebracht. Nun sei die Hoffnung, dass sich der Fisch darin verfange. Dann wollen der Fischer und seine Helfer ihn mit einem Kescher aus dem Wasser im Dreieichpark ziehen. "Wir bleiben bis morgen früh, wenn es sein muss", sagte Fischer Dieter Stitz.

Der Wels soll im Teich lebenden Fische und artengeschützte Küken gefressen haben. Daher wurde beschlossen, das Tier zu fangen. Es soll nun in ein Gewässer gebracht werden, in dem es artgerecht untergebracht ist. Wo genau es liegt, will die Stadt nicht mitteilen und verriet lediglich, dass es sich in Hessen befinde.