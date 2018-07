Siegen

Bayer Leverkusen gewinnt Testspiel gegen SF Siegen mit 3:0

21.07.2018, 17:39 Uhr | dpa

Bayer Leverkusen hat auch das zweite Testspiel vor der neuen Fußball-Bundesligasaison gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich setzte sich am Samstag beim Oberligisten SF Siegen mit 3:0 (3:0) durch. Drei Tage nach dem 7:0 beim rheinland-pfälzischen A-Ligisten SV Roßbach/Verscheid waren für den Europa-League-Teilnehmer Kapitän Lars Bender in der 17. Minute, Lucas Alario (19.) und Kevin Volland (27.) erfolgreich. Von den Neuzugängen standen bei Bayer Torhüter Thorsten Kirschbaum und Mitchell Weiser in der Startformation. Der brasilianische 20-Millionen-Euro-Einkauf Paulinho gehörte noch nicht zum Kader.