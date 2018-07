Berlin

Jena gewinnt Testspiel beim BFC Dynamo glücklich mit 2:1

21.07.2018, 17:47 Uhr | dpa

Fußball-Drittligist FC Carl-Zeiss Jena hat das Testspiel beim Regionalligisten BFC Dynamo gewonnen. Den Siegtreffer der Thüringer am Samstag zum 2:1 (1:1) erzielte Logan Rogerson drei Minuten vor dem Schlusspfiff. Mittelfeldspieler Bilal Cubukcu (21.) hatte die Berliner im heimischen Jahnsport-Park in Führung gebracht. Fabien Tchenkoua glich per Foulelfmeter aus (37.).

Ein Klassenunterschied war in der Neuauflage des FDGB-Pokalfinales von 1988 nicht zu erkennen. Bis zum Ligaauftakt in einer Woche gegen die SG Sonnenhof Großaspach haben Jenas Trainer Mark Zimmermann und seine Mannschaft noch viel Arbeit zu erledigen.