Berlin

63 Jahre alter Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

21.07.2018, 17:53 Uhr | dpa

Ein Radfahrer ist in Berlin-Biesdorf bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, erlitt der 63 Jahre alte Mann am Samstagvormittag auf der Straße Alt-Biesdorf schwere Kopfverletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zu der Unfallursache konnten die Beamten zunächst keine Angaben machen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Radfahrer mit einem Auto kollidiert sein, das von einem Grundstück fuhr. Laut Polizei soll der 63-Jährige auf dem Radweg in die falsche Richtung geradelt sein.