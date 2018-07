Rostock

Hansa Rostock gewinnt Generalprobe mit 3:0 gegen Hvidovre IF

21.07.2018, 17:54 Uhr | dpa

Der FC Hansa Rostock hat seine Generalprobe vor dem Start in die 3. Fußball-Liga souverän gewonnen. Gegen den dänischen Zweitliga-Aufsteiger Hvidovre IF gelang am Samstag ein 3:0 (1:0)-Sieg. Pascal Breier (13./65. Minute) und Cebio Soukou (47.) erzielten im Waldstadion Neukloster die Tore für das Team von Trainer Pavel Dotchev.

In der zweiten Halbzeit gab Kai Bülow sein Comeback in den Rostocker Reihen. Der 32 Jahre alte Innenverteidiger war am Freitag vom Karlsruher SC zurück zum einstigen Bundesligisten gewechselt. Am ersten Liga-Spieltag der neuen Saison gastieren die Hanseaten am 29. Juli (13.00 Uhr) bei Aufsteiger Energie Cottbus.