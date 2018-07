Landau in der Pfalz

Starkregen sorgt für Chaos in Landau

21.07.2018, 17:58 Uhr | dpa

Starkregen hat in der Innenstadt von Landau zu erheblichen Verkehrsproblemen geführt. Bei einem Gewitter am Samstagnachmittag sei so viel Regen gefallen, dass Straßen überflutet waren und Gullydeckel hochgedrückt wurden, teilte die Polizei mit. Mehrere Straßen in Landau mussten vorübergehend gesperrt werden. Ebenso betroffen waren Straßen rund um die Stadt und Teile der Autobahn 65 bei Landau. Zahlreiche Bürger meldeten sich wegen vollgelaufener Keller.