Paderborn

Neue Glocken gehen zum Domjubiläum mit Konzert in Betrieb

21.07.2018, 18:29 Uhr | dpa

Klingendes Geburtstagsgeschenk: Mit einem stadtweiten Glockenkonzert sind am Samstag zwei neue Glocken im Paderborner Dom festlich in Betrieb genommen worden. Der Klang der riesigen, 13,5 Tonnen schweren Glocke mit Namen "Jesus Christus - unser Friede" sowie der einer zweiten kleineren Glocke wurde damit pünktlich zu den Feierlichkeiten zum 950-jährigen Jubiläum der Domweihe erstmals vorgestellt.

Für das Domweihfest war das Glockengeläut aufwendig saniert und ergänzt worden. Ostern waren die beiden Glocken noch unten am Boden geweiht, Ende Mai mit einem Spezialkran in den Turm gehievt worden. Nach und nach stimmten die nun acht Glocken im Domturm sowie weitere Glocken von Kirchen und Kapellen der Stadt mit ein.

Am 22. Juli 1068 hatte Bischof Imad von Paderborn zusammen mit Erzbischof Siegfried von Mainz den neuen Paderborner Dom eingeweiht. Am Sonntag wird der heutige Erzbischof von Paderborn Hans-Josef Becker gemeinsam mit dem Mainzer Weihbischof Udo Bentz diesen besonderen Tag mit einem Pontifikalamt feiern. Eingebettet ist die Domweihfeier das gesamte Wochenende in ein buntes Programm mit Konzerten, Vorträgen und Führungen durch den Dom.