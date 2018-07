Berlin

BFC Dynamo verliert Test unglücklich 1:2 gegen Jena

21.07.2018, 19:00 Uhr | dpa

Fußball-Viertligist BFC Dynamo hat das Testspiel gegen den Drittligisten FC Carl-Zeiss Jena mit 1:2 (1:1) verloren. Den Siegtreffer der Thüringer erzielte am Samstag im Berliner Jahnsportpark Logan Rogerson drei Minuten vor dem Schlusspfiff. Mittelfeldspieler Bilal Cubukcu (21.) hatte den BFC in Führung gebracht. Fabien Tchenkoua glich per Foulelfmeter aus (37.). Ein Klassenunterschied war in der Neuauflage des FDGB-Pokalfinales von 1988 nicht zu erkennen.