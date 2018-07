Bremen

Werder Bremen belegt Platz drei beim Blitzturnier in Essen

21.07.2018, 19:43 Uhr | dpa

Werder Bremen hat sich beim Fußball-Blitzturnier in Essen den dritten Platz gesichert. Die Hanseaten, die das Auftaktmatch gegen Gastgeber Rot-Weiß Essen nach 45 Minuten mit 0:1 verloren hatten, behielten am Samstagabend im Spiel um Platz drei gegen den Premier-League-Verein Huddersfield Town mit 1:0 die Oberhand. Das Siegtor für die Bremer gelang Florian Kainz in der 26. Minute mit einem sehenswerten Freistoß.