Sehnde

Hannover 96 gewinnt XXL-Testspiel gegen PEC Zwolle mit 3:1

21.07.2018, 19:51 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist Hannover 96 hat ein XXL-Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten PEC Zwolle gewonnen. In der Partie über 2x60 Minuten setzten sich die Niedersachsen am Samstagabend in Sehnde bei Hannover mit 3:1 (2:1) durch. Niclas Füllkrug (11./57. Minute) und Hendrik Weydandt (93.) erzielten die Tore für die Hannoveraner, die ihren fünften Sieg im fünften Test feierten.

96-Trainer André Breitenreiter hatte im Vorfeld dieses langen Matches erklärt, dass beide Teams ganz bewusst über 120 Minuten gehen wollten. "Das ist der Höhepunkt der Belastungssteuerung", hatte der ehemalige Profi gesagt.