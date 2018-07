Berlin

Union Berlin spielt 1:1 im Test gegen Girondins Bordeaux

21.07.2018, 20:28 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin hat auch das fünfte Saison-Vorbereitungsspiel ohne Niederlage überstanden. Die Köpenicker spielten am Samstagabend gegen den sechsmaligen französischen Meister Girondins Bordeaux 1:1 (1:0). Das Führungstor der Gastgeber erzielte Unions Neuzugang Sebastian Andersson in der 3. Minute. Jules Kounde glich vor 7821 Zuschauern im Stadion An der Alten Försterei zum verdienten 1:1 aus (56.).

Die Partie verflachte vor allem im zweiten Abschnitt zusehends. Die Franzosen stiegen einige Male sehr hart ein, was auch zu Spielunterbrechungen und Rudelbildungen führte. Die große Chance zum Sieg vergab Cihan Kahraman in der Schlussminute.

Neben Andersson hatte Trainer Urs Fischer drei weitere Neuzugänge in die Startelf beordert: Torhüter Rafal Gikiewicz, Linksverteidiger Ken Reichel und Mittelfeldspieler Manuel Schmiedebach. Nicht zum Aufgebot gehörten der bisherige Kapitän Felix Kroos sowie die Neuverpflichtungen Florian Hübner und Joshua Mees. Das Trio hatte auch schon beim zurückliegenden Freundschaftsspiel am Dienstag gegen den englischen Zweitligisten Norwich City (2:1) verletzungsbedingt passen müssen.

Das letzte Testspiel der Eisernen findet am kommenden Samstag (15.30 Uhr MEZ) in London beim englischen Zweitligisten Queens Park Rangers statt.