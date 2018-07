Erfurt

Fledermausbestand trotz harten Winters auf normalem Niveau

22.07.2018, 09:07 Uhr | dpa

Trotz des für Fledermäuse harten Winters leben nach Experteneinschätzung derzeit in etwa ebenso viele Tiere in den Kolonien wie im Vorjahr. "Die Sommerzählungen in den bekannten Quartieren der Tiere hat eine nahezu übliche Anzahl ergeben", sagte der Geschäftsführer der Stiftung Fledermaus, Markus Melber, der Deutschen Presse-Agentur. Das Vorkommen genau zu beziffern, sei jedoch schwierig. Die Kleine Hufeisennase und die anderen Fledermausarten seien mit nur noch wenigen Fettreserven in den Sommer gestartet. Der späte, intensive Winter habe ihnen zugesetzt.

Nun stehe die "Wohnungsinvasionszeit" bevor, warnt Melber. Ende Juli und Anfang August machten sich die Tiere nämlich auf in Richtung ihrer Winterquartiere und könnten sich dabei auch in die ein oder andere Wohnungen verirren.