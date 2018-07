Ebern

Betrunkener schläft auf Bahngleis ein: Lokführer reagiert

22.07.2018, 09:18 Uhr | dpa

Ein reaktionsschneller Lokführer hat in Unterfranken einem Betrunkenen vermutlich das Leben gerettet. Der 20-jährige hatte sich nach dem Besuch des Altstadtfests in Ebern (Landkreis Haßberge) in der Nacht zum Sonntag "volltrunken" auf die Bahngleise gelegt, um seinen Rausch auszuschlafen, wie die Polizei mitteilte. Mit einer sofort eingeleiteten Vollbremsung gelang es dem Lokführer demnach gerade noch rechtzeitig, zu stoppen. Wieviel der junge Mann getrunken hatte, blieb zunächst unklar - das Ergebnis eines Bluttests lag am Sonntagmorgen noch nicht vor.