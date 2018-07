Magdeburg

Polizei in Magdeburg fasst mutmaßlichen Drogendealer

22.07.2018, 10:58 Uhr | dpa

Der Polizei in Magdeburg ist ein mutmaßlicher Drogendealer ins Netz gegangen. Der 39-Jährige aus Oschersleben (Bördekreis) sei am Samstagabend in der Innenstadt mit seinem Auto von einer Verkehrskontrolle angehalten worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei sei herausgekommen, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt und unter Drogen stand. Im Fahrzeug seien neben Bargeld mehrere Tüten mit Crystal, Cannabis und Ecstasy gefunden worden. Gegen ihn laufe nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Handel mit Betäubungsmitteln, hieß es.