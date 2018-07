Frankfurt (Oder)

Sperrung A12: Arbeiten an Straßenbahnbrücke haben begonnen

22.07.2018, 11:16 Uhr | dpa

Die Arbeiten an der Straßenbahnbrücke über der Autobahn 12 im Raum Frankfurt (Oder) haben begonnen. Autofahrer müssen daher noch bis zum Sonntagabend (22.00 Uhr) mit Verkehrseinschränkungen rechnen. Seit dem späten Samstagabend mussten beide Richtungen zwischen den Anschlussstellen Frankfurt (Oder) West und Frankfurt (Oder) Mitte wegen der Arbeiten gesperrt werden. Bereits am Morgen waren zwei der insgesamt fünf Träger auf die Fundamente der Brücke aufgelegt worden. Die Träger wurden in der Nacht mit Schwerlasttransportern angeliefert. "Zum Glück war die Fahrbahn frei", sagte Wolfgang Worf, Projektleiter der Stadtverkehrsgesellschaft am Sonntag. Es wird mit einem rechtzeitigen Abschluss der Arbeiten gerechnet.