Seeon-Seebruck

Oberbayerischer Kulturpreis für Everding und Ringsgwandl

22.07.2018, 13:16 Uhr | dpa

Zwei Regisseure sind am Sonntag in Kloster Seeon mit dem Oberbayerischen Kulturpreis geehrt worden. Marcus Everding, Sohn von August Everding, und Anna Elfriede Ringsgwandl mit ihrem Ensemble Himmegugga erhielten die höchste kulturelle Auszeichnung des Bezirks. Theater brauche Menschen, "die mit ihrer Lust am Inszenieren andere anstecken", sagte Bezirkstagspräsident Josef Mederer.

Everding war nach Engagements an verschiedenen Theatern von 2005 bis 2008 Schauspieldirektor am Landestheater Detmold. Bis 2015 leitete er dann die Carl-Orff-Spiele in Andechs. Auch als Theaterautor machte er sich einen Namen.

Ringsgwandl, über ihren Mann mit dem Liedermacher Georg Ringsgwandl familiär verbunden, hatte in ihrem Heimatort Riedering (Landkreis Rosenheim) zunächst in der elterlichen Bäckerei gearbeitet. 2002 errichtete sie mit ihrer Familie in Ecking am Simssee ein Theaterzelt. Das 2006 uraufgeführte in Mundart verfasste Stück "Da Himmegugga" wurde mit über 1200 Aufführungen inzwischen überregional bekannt.

Der mit jeweils 5000 Euro dotierte Preis geht seit 1980 jährlich an zwei Persönlichkeiten, die sich um die Kultur in der Region verdient gemacht haben. 2017 bekamen die Schauspielerin Bettina Mittendorfer und die Rockband Spider Murphy Gang den Preis. Weitere Preisträger waren die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, und Kabarettist Gerhard Polt.