Hund bewacht bewusstloses Mädchen und schnappt zu

22.07.2018, 13:31 Uhr | dpa

Ein Hund hat ein bewusstloses Mädchen beschützt und deshalb mehrere Passanten gebissen. Die 14 Jahre alte Hundebesitzerin lag am Samstagnachmittag auf einem Bürgersteig in Völklingen, ihr vierbeiniger Bewacher daneben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als der Mischling aufmerksam gewordene Passanten biss, riefen diese die Polizei. Der Versuch der Diensthundestaffel, das Tier einzufangen, misslang. Erst der Vater der 14-Jährigen konnten den Hund seiner Tochter beruhigen. Das Mädchen war der Polizei zufolge betrunken zusammengebrochen. Sie kam mit einer Alkoholvergiftung auf die Intensivstation eines Krankenhauses.