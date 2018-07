Wiesbaden

Feuerwehr bringt nervende Sirene zum Verstummen

22.07.2018, 14:30 Uhr | dpa

Eine zwei Stunden lang lärmende Sirene auf einem Feuerwehrhaus hat Menschen in Wiesbaden und Umgebung in der Nacht zum Sonntag um den Schlaf gebracht. Anfangs sei das Alarmsignal dauernd zu hören gewesen, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Sie kappte zunächst die Stromleitung, was nicht viel brachte. Es blieb ein Knackgeräusch, weil der Notstrombetrieb über Batterie ansprang. Am frühen Morgen kehrte Ruhe ein: Es sei gelungen, "die Sirene gewaltsam zum Verstummen zu bringen", hieß es. Als Ursache des Problems machte die Feuerwehr einen technischen Defekt aus.