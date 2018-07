Hamburg

Tennisspieler Masur zieht bei German Open ins Hauptfeld ein

22.07.2018, 14:48 Uhr | dpa

Hamburg (dpa/lno) – Daniel Masur ist als siebter Deutscher ins Hauptfeld beim Tennisturnier German Open am Hamburger Rothenbaum eingezogen. Der Münchner setzte sich am Sonntag in der Qualifikation mit 4:6, 7:5 und 7:5 gegen den Argentinier Renzo Olivio durch. Dabei hatte Masur im dritten Durchgang bereits 0:3 und 1:4 im Rückstand gelegen, verwandelte nach 2:45 Stunden aber seinen insgesamt fünften Matchball.

Neben Masur kämpfen noch Philipp Kohlschreiber, Peter Gojowczyk, Maximilian Marterer, Jan-Lennard Struff, Rudi Molleker und Forian Mayer bei dem ATP-Sandplatzturnier um den Titel. An Nummer eins des Turniers ist der Weltranglisten-Neunte Dominic Thiem aus Österreich gesetzt.