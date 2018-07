Leipzig

Regen bringt leichte Entspannung in Thüringen

22.07.2018, 15:30 Uhr | dpa

Landregen hat in weiten Teilen Thüringens am Wochenende für leichte Entspannung gesorgt. In den vergangenen 36 Stunden seien zwischen Nordhausen, Friedrichroda, Suhl bis nach Hildburghausen zwischen 12 und 18 Liter Regen pro Quadratmeter niedergegangen, sagte Thomas Hain, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst, in Leipzig am Sonntag.

Die höchste Niederschlagsmenge sei in Waltershausen (Kreis Gotha) mit 18 Litern gemessen worden. Im Eichsfeld und im Altenburger Land regnete es dagegen weniger als ein Liter pro Quadratmeter. In ostthüringischen Meuselwitz gab es nur kümmerliche 0,2 Liter pro Quadratmeter. In alle anderen Gebiete waren es zwischen 2 und 10 Liter Regen pro Quadratmeter, wie es weiter hieß.

Auf die Waldbrandgefahr hatte dies nur geringe Auswirkungen: Das Landesforstamt listete am Sonntag noch vier Forstämter mit der mittleren Gefahrenstufe 3 auf: Heiligenstadt und Leinefelde, Jena-Holzland und Weida.

Sonne und Hitze bleiben Thüringen nach dem bedeckten Sonntag in der neuen Woche erhalten. Am Montag ist laut Wetterdienst mit Temperaturen um 28 und 29 Grad zu rechnen, im Laufe der Woche sollen Höchstwerte um 34 Grad erreicht werden.