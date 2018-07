Hamburg

Möller Daehli wieder im St.-Pauli-Training

22.07.2018, 16:38 Uhr | dpa

Fußball-Profi Mats Möller Daehli ist nach auskurierter Verletzung in das Mannschaftstraining des FC St. Pauli zurückgekehrt. Wie der hanseatische Zweitligist am Sonntag weiter mitteilte, konnten dessen angeschlagenen Teamkollegen Jeremy Dudziak, Aziz Bouhaddouz und Jan-Philipp Kalla dagegen nur Teile des Programms absolvieren. Völlig offen ist, wann Dimitrios Diamantakos wieder fit ist. Der Stürmer, der wegen einer Oberschenkelblessur vorzeitig das Trainingslager verlassen hatte, lässt sich weiter in Griechenland behandeln und kehrt erst am Dienstag nach Hamburg zurück.