Kiel

Landtagspräsident Schlie wünscht sich lebhaftere Debatten

22.07.2018, 20:22 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Landtagspräsident Klaus Schlie (CDU) wünscht sich im Parlament lebhaftere Debatten. Wichtig sei beispielsweise, dass Abgeordnete öfter in freier Rede sprechen, sagte Schlie im Interview mit dem NDR Schleswig-Holstein. Zu viele Reden würden vom Blatt abgelesen. "Das macht es nicht gerade spannender", sagte Schlie. Außerdem könne er sich eine Art Fragestunde vorstellen - so wie es sie neulich im Bundestag gab, als die Abgeordneten dort Kanzlerin Angela Merkel (CDU) Fragen stellen durften. Schlie will versuchen, die Diskussion darüber nach der Sommerpause voranzutreiben.