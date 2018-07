Wetter

Gewitter und heftiger Regen treffen Niedersachsen

22.07.2018, 20:44 Uhr | dpa

Über den Süden und Südosten Niedersachsens sind am Sonntag Gewitter und starker Regen hinweggezogen. In Göttingen schlug ein Blitz in ein Mehrfamilienhaus ein, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Der dabei entstandene Brand an der Dämmung des Daches habe aber schnell gelöscht werden können. Es wurde niemand verletzt. In einem Parkhaus, in dem derzeit Bauarbeiten stattfinden, gab es wegen des Regens einen Wassereinbruch. Die Arbeiten hätten deshalb nicht abgeschlossen werden können, teilten die Stadtwerke Göttingen bei Facebook mit. Die Feuerwehr wurde außerdem zu mehreren vollgelaufenen Kellern und hochgedrückten Gullydeckeln gerufen.