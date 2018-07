Hof

Prozess um Giftmord

23.07.2018, 02:16 Uhr | dpa

Sie soll einen Bekannten mit Gift umgebracht haben: Vor dem Landgericht Hof muss sich vom heutigen Montag an eine 37 Jahre alte Frau aus dem Raum Regensburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, einem 65 Jahre alten Bekannten aus dem Landkreis Wunsiedel das tödliche Gift in ein Getränk gemischt zu haben. Der Mann kam im vergangenen Herbst wenige Stunden nach der Tat ins Krankenhaus, dort starb er einige Zeit später. Die Ärzte verständigten die Polizei, weil sie feststellten, dass Gift im Spiel war. Die Ermittler nahmen bald darauf die Deutsche als Tatverdächtige fest. Ein Urteil erwartet das Gericht bereits am Freitag. Zuvor sollen 16 Zeugen und zwei Sachverständige angehört werden.