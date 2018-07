Laufeld

Quad stürzt in Bach: zwei Verletzte

23.07.2018, 06:44 Uhr | dpa

Eine 26-jährige Quadfahrerin ist in der Eifel nahe Laufeld in einen Bach gestürzt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte die Frau am Sonntagnachmittag auf einem Waldweg einem Stein ausweichen und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam vom Weg ab, fuhr eine Böschung herab und landete im Bach. Ein Rettungshubschrauber flog die 26-Jährige ins Krankenhaus. Ihr 30 Jahre alter Mitfahrer kam mit leichten Verletzungen davon.