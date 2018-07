Zeithain

Einsatz über Ländergrenzen: Landesfeuerwehrtag in Görlitz

23.07.2018, 06:51 Uhr | dpa

Sachsens Feuerwehren rücken immer öfter mit Kameraden aus Polen und Tschechien zu Einsätzen aus. "Seit einem entsprechenden Abkommen im Jahre 2008 hat sich die Zusammenarbeit in Grenzgebieten ständig verbessert", sagte Karsten Saack, Vorsitzender des Landesfeuerwehrverbandes in Zeithain. "Feuerwehr verbindet - über Ländergrenzen" lautet das Motto des Landesfeuerwehrtages von Freitag an in Görlitz. Auch Gäste aus Polen und Tschechien werden zu dem dreitägigen Treffen erwartet. Ein Thema der Tagung wird die Gewinnung von beruflichem Nachwuchs sein.