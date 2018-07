Flensburg

Streit in Spielhalle in Flensburg eskaliert

23.07.2018, 08:15 Uhr | dpa

Ein Streit in einer Spielhalle in der Flensburger Neustadt ist in der Nacht zum Montag eskaliert. Die Kontrahenten gingen nach Angaben der Polizei unter anderem mit einem Beil und einem Backstein aufeinander los. Zwei Beteiligte wurden verletzt. Nach ersten Erkenntnissen entflammte in einer sieben- bis achtköpfigen Gruppe ein Zwist, der sich auf die Straße verlagerte und dort eskalierte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Beteiligter erlitt dabei Schnittverletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, ein Anderer trug eine Platzwunde am Kopf davon. Der Anlass des Streits war noch unklar.