Icking

Wohnhaus brennt nieder: Senior lebensgefährlich verletzt

23.07.2018, 08:22 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus bei Icking (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. "Der 74-Jährige wurde wiederbelebt und kam mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus", sagte ein Polizeisprecher am Montag. Das Feuer brach in der Nacht zum Montag aus, das Gebäude brannte völlig nieder. Weitere neun Bewohner des zum Wohnhaus umgebauten ehemaligen Pferdestalls konnten sich bei dem Feuer in der Nacht zum Montag unverletzt in Sicherheit bringen.

Am Morgen suchte die Polizei noch nach zwei vermissten Personen. Es war zunächst nicht sicher, ob diese während des Feuers im Gebäude waren.

Rauch und Flammen waren in der Nacht weithin sichtbar. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen der Polizei mehrere hunderttausend Euro. Warum das Feuer ausbrach, sollen Ermittler der Kriminalpolizei klären.