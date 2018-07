Süplingen

Einjähriger von Hund gebissen und schwer verletzt

23.07.2018, 08:34 Uhr | dpa

Ein einjähriger Junge ist in Haldensleben (Landkreis Börde) von einem Hund gebissen und schwer im Gesicht verletzt worden. Der Junge spielte mit einem anderen Kind am Sonntag auf einem Grundstück im Ortsteil Süplingen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Auch zwei Hunde liefen frei herum. Plötzlich biss eines der Tiere das Kleinkind. Wie es zu dem Angriff kam, war zunächst unklar. Mitarbeiter des Veterinäramtes brachten den Hund in ein Tierheim. Gegen die Halterin wurde der Polizei zufolge ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.