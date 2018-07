Bonn

23-Jährige bei Messerangriff in Bonn schwer verletzt worden

23.07.2018, 08:40 Uhr | dpa

Bei einem Messerangriff ist eine 23-Jährige in Bonn schwer verletzt worden. Zunächst war unklar, ob die Frau in Lebensgefahr schwebt, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte. Ein Tatverdächtiger sei bekannt, allerdings noch nicht festgenommen. Eine Beziehungstat sei nicht auszuschließen. Eine Mordkommission wurde gebildet. Die Ermittlungen dauern noch an. Der "General Anzeiger" hatte zunächst berichtet.