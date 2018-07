Leipzig

Deutlich mehr Touristen in Leipzig

23.07.2018, 10:20 Uhr | dpa

Leipzig verzeichnet einen deutlichen Zuwachs an Touristen. Mehr als 675 800 Besuche und gut 1 244 700 Übernachtungen wurden von Januar bis Mai 2018 verzeichnet, wie die Leipzig Tourismus und Marketing GmbH (LTM) am Montag mitteilte. Damit lagen die Gästezahlen deutlich über denen der ersten fünf Monate des Vorjahres. Erfolgreichster Monat war demnach der Januar mit einem Plus von 15,2 Prozent bei den Ankünften und 12,8 Prozent bei den Übernachtungen. Im Mai konnten Touristen zwischen 133 Unterkünften in der Messestadt wählen. Ihnen standen knapp 18 000 Betten zur Verfügung.

"Die Beliebtheit Leipzigs als Reiseziel steigt weiterhin dynamisch an, vor allem in unseren ausländischen Märkten", erklärte LTM-Geschäftsführer Volker Bremer. Die Besuche und Übernachtungen ausländischer Gäste erhöhte sich demnach auf 95 510 (plus 17,2 Prozent) und 200 955 (plus 26,4 Prozent). Die Hitliste der ausländischen Gäste führen bei den Übernachtungen die USA (18 083), Österreich (17 139) und die Schweiz (16 618) an. Russland kletterte auf Platz 7 und verzeichnete bei den Übernachtungen einen rasanten Zuwachs von 73,6 Prozent.