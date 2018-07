Ein Täter gefasst

Zwei Schwerverletzte nach Rangelei

23.07.2018, 11:57 Uhr | ots, t-online.de

Nach einem Schlag mit einer Bierflasche ging ein junger Mann zu Boden: In der Friedrich-Ebert-Straße kam es am Wochenende zu einer Rangelei mit zwei Schwerverletzten. (Quelle: imago)

In der Nacht zu Sonntag kam es in der Friedrich-Ebert-Straße zu einer Auseinandersetzung mit Verletzten. Einer von zwei Tätern konnte festgenommen werden.

Am Samstag wurden bei einer Auseinandersetzung in der Friedrich-Ebert-Straße zwei junge Männer im Alter von 23 und 24 Jahren schwer verletzt. Die beiden gingen nach Polizeiangaben gemeinsam die Straße entlang als zwei Unbekannte sie in einen Streit verwickelten und im Verlauf dessen handgreiflich wurden.

Der 23-Jährige ging durch einen Schlag mit einer Bierflasche zu Boden, der 24-Jährige zog sich seine schweren Verletzungen bei der anschließenden Rangelei zu. Die Männer wurden zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Engagierte Zeugen setzen einen Täter fest

Zeugen informierten die Polizei, überwältigten einen der Täter und setzten diesen bis zum Eintreffen der Beamten fest. Bei seiner Festnahme leistete er laut Polizeiangaben massiven Widerstand. Sein Bekannter konnte zunächst entkommen.

Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Zusätzlich erwartet den Festgesetzten ein Verfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.