Traunreut

Todesschüsse in Kneipe: 63-Jähriger bekommt lebenslang

23.07.2018, 11:46 Uhr | dpa

Er hat in einer Kneipe um sich geschossen und zwei Männer tödlich getroffen - dafür hat das Landgericht Traunstein am Montag einen 63-Jährigen wegen zweifachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Es ordnete zudem die Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung an.

Dem Urteil zufolge hatte der Mann am Abend des 16. September 2017 mit einem Gewehr das "Hex-Hex" in Traunreut betreten und gefeuert. Zwei 31 Jahre alte Männer starben. Die damals 50 Jahre alte Wirtin und deren Bekannte (28) wurden schwer verletzt.

Vor Gericht hatte der Mann sich auf Gedächtnislücken berufen. Sein Motiv blieb unklar. Er war bereits kurz nach seiner Festnahme in einer geschlossenen psychiatrischen Abteilung untergebracht worden. In seiner Wohnung unweit der Kneipe war nach der Tat das Gewehr samt Munition sichergestellt worden. Der Mann war 1996 aus Kasachstan nach Deutschland gekommen und arbeitete als Lastwagenfahrer sowie am Bau.