Altenstadt

Viele Tierheime leiden unter Investitionsstau

23.07.2018, 11:50 Uhr | dpa

Vielen Tierheimen in Hessen fehlt nach Einschätzung des Landestierschutzverbandes das Geld für dringend benötigte Modernisierungen. Es gebe in den Tierheimen einen Investitionsstau, sagte Sigrid Faust-Schmidt vom Tierschutzverband auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die finanziellen Mittel reichten nicht aus für die Deckung der anfallenden Kosten. Neben den Kosten der Unterbringung und Versorgung seien insbesondere Tierarztkosten ein immenser Faktor.

In Hessen gibt es laut dem Umweltministerium 71 Tierheime. Für die Unterbringung von Fundtieren erhalten sie von vielen Kommunen eine pauschale Unterstützung, meist geregelt über einen sogenannten Fundtiervertrag. Die aktive Tierschutzarbeit der Tierheime gehe jedoch weit über die Aufnahme von Fundtieren hinaus, erklärte Faust-Schmidt. So würden beispielsweise auch Tiere aus schlechter Haltung aufgenommen. Zudem gebe es Tendenzen, sogar bei der Erstattung der Fundtierkosten zu sparen - "was für einige hessische Tierheime tatsächlich das Aus für die Zukunft bedeuten könnte".

Wie viel Geld jährlich an die Tierheime fließt, ist laut dem Hessischen Städte- und Gemeindebund unklar. Es gebe individuelle Verträge zwischen Heimen und Kommunen.