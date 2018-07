Sonneberg

Hund bei großer Hitze im Auto zurückgelassen: Tier stirbt

23.07.2018, 11:57 Uhr | dpa

Bei sehr hohen Temperaturen ist ein in einem Auto zurückgelassener Hund in Sonneberg qualvoll gestorben. Die Englische Bulldogge war am Freitagabend auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes für etwa zweieinhalb Stunden in dem Wagen gewesen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Tier müsse sehr gelitten haben. Die Außentemperatur betrug etwa 30 Grad.

Der Hund war den Angaben zufolge von der Schwester des Besitzers während ihrer Einkaufstour im Auto eingesperrt worden. Diese betreute das Tier während des Urlaubs des Mannes. Das Veterinäramt wurde verständigt, es gibt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.