Hamburg

74 Jahre alte Fußgängerin stirbt nach Unfall in Hamburg

23.07.2018, 13:35 Uhr | dpa

Nach einem Verkehrsunfall im Hamburger Stadtteil Langenhorn ist eine 74 Jahre alte Frau gestorben. Der Polizei zufolge war sie am Sonntagnachmittag trotz roter Ampel auf eine Straße gelaufen, um sie zu überqueren. Eine 84 Jahre alte Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Bei dem anschließenden Zusammenstoß wurde die Fußgängerin durch die Luft geschleudert und stürzte auf die Fahrbahn. Sie wurde zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Später starb sie infolge ihrer Verletzungen, wie die Polizei am Montag mitteilte.