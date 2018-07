Schwerin

Größter Landkreis muss 7,7 Millionen Euro im Haushalt kürzen

23.07.2018, 13:35 Uhr | dpa

Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte muss im laufenden Haushalt 7,7 Millionen Euro kürzen. Zur Reduzierung der Haushaltsdefizite seien noch Anstrengungen nötig, teilte das Innenministerium in Schwerin am Montag mit. Der Landkreis plant den Angaben zufolge Einsparungen in verschiedenen Bereichen. Genehmigt hat das Ministerium die Aufnahme von 11,5 Millionen Euro Krediten für Investitionen. Arbeiten an Kreisstraßen, Schulen, Sporthallen und Radwegen sollen so finanziert werden.

Zur Reduzierung seiner Defizite hat der flächenmäßig größte deutsche Kreis vom Land bereits 4,6 Millionen Euro Hilfen bekommen, wie es weiter hieß. Weitere 15 Millionen Euro könnten fließen, wenn das Sanierungsziel von 7,7 Millionen Euro in diesem Jahr erreicht ist.