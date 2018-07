Hannover

Hannover 96 muss eine Million Euro an Wilkening zahlen

23.07.2018, 13:42 Uhr | dpa

Das Logo von Hannover 96 ist auf eine Flagge an der Eckfahne zu sehen. Foto: Swen Pförtner/Archiv (Quelle: dpa)

Fußball-Bundesligist Hannover 96 hat einen Rechtsstreit gegen seinen Gesellschafter Matthias Wilkening verloren und muss ihm eine Million Euro zahlen. Ein entsprechendes Urteil des Landgerichts Hannover aus der vergangenen Woche bestätigte am Montag ein Gerichtssprecher. Nach der - noch nicht rechtskräftigen - Entscheidung müssen die Niedersachsen dem Gesellschafter die entsprechenden Anteile an Gewinne und Zinsen aus dem Fußballgeschäft überweisen, die Wilkening laut Satzung zustehen.

Nach dem Urteil erhält Wilkening die Summe in vier Raten zu jeweils 250 000 Euro. Er ist einer der Gesellschafter der Hannover 96 Sales & Service GmbH. Die Gesellschaft hatte in der Vergangenheit zum Abschluss eines Jahres beschlossen, dass die Gewinne direkt wieder in Projekte des Club investiert werden.

Ob Hannover 96 gegen das Urteil Rechtsmittel einlegen wird, war zunächst noch nicht bekannt.