Offenbach am Main

Bis zu 36 Grad in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

23.07.2018, 14:55 Uhr | dpa

Offenbach (dpa/lrs)- Mit einem Mix aus Hitze und vereinzelten Gewittern geht der Sommer in Rheinland-Pfalz und dem Saarland weiter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Montag mitteilte, soll es am Dienstag überwiegend heiter und meist niederschlagsfrei werden. Über dem Bergland sind vereinzelte Schauer und Gewitter mit Starkregen möglich. Die Höchsttemperatur liegen bei 30 bis 34 Grad.

Am Mittwoch steigen die Temperaturen sogar auf bis zu 36 Grad. In höheren Lagen kann es den Metrologen zufolge erneut einzelne Gewitter geben, meist bleibt es aber trocken. Der Wind weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Donnerstag kühlt es sich dann zwischenzeitlich zumindest etwas auf 16 bis 20 Grad ab. Am Donnerstag wird es laut DWD wieder sonnig und trocken mit möglichen einzelnen Schauern oder Hitzegewittern samt Starkregen im Bergland. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 32 und 36 Grad.