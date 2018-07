Hildburghausen

22-Jähriger nach Unfall und Brand schwer verletzt

23.07.2018, 14:57 Uhr | dpa

Ein 22-Jähriger ist am Montagmorgen mit seinem Pkw gegen einen Baum geprallt. Dabei fing das Fahrzeug Feuer und geriet in Brand. Der Fahrer war auf der Landstraße zwischen Gerhardsgereuth und Schleusingen aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Straße abgekommen. Nach Angaben der Polizei konnte sich der Fahrer selbst aus dem Fahrzeug befreien. Beim Eintreffen der Beamten saß er schwer verletzt im Straßengraben. Die Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug, konnte einen Totalschaden aber nicht verhindern. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang und zur genauen Schadenshöhe.